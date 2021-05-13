Зидан близок к уходу из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, вероятно, покинет клуб этим летом.

Daily Mail пишет, что французский специалист близок к тому, чтобы принять решение об уходе после того, как закончится этот сезон.

Уже некоторое время тренер не чувствует прежней поддержки со стороны президента «Реала» Флорентино Переса. По информации источника, совету директоров будет крайне сложно убедить Зидана остаться в «Реале».

Зидана могут пригласить в «Ювентус» и в сборную Франции, если национальная команда решит сменить тренера после Евро. (sports.ru)