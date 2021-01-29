Жозеп Боррель во время визита в РФ обсудит задержание Навального

Заместитель председателя Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит Россию. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в Европейской службе внешних связей (EEAS).

По ее данным, визит продлится с 4 по 6 февраля и станет первым для верховного представителя ЕС по иностранным делам с 2017 года.

«Визит предоставит возможность провести дискуссии широкого профиля» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими представителями российской стороны в преддверии запланированной на март стратегической дискуссии Евросовета об отношениях между ЕС и Россией, указали в EEAS. (DW)