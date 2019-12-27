Жители Стамбула подают апелляцию против спорного проекта канала

Жители Стамбула стекаются в управление окружающей среды и урбанизации города в течение последних двух дней, чтобы подать апелляции против спорного проекта канала Стамбул, который предусматривает искусственный водный путь на уровне моря через город от Чёрного моря до Мраморного.

23 декабря Министерство окружающей среды и урбанизации объявило, что отчёт об оценке воздействия проекта на окружающую среду (ÇED) был завершён и будет открыт для общественного рассмотрения в течение 10 дней. Соответственно, жители Стамбула смогут представить свои рекомендации относительно проекта либо в Министерство, либо в его стамбульский директорат до 2 января 2020 года.

Sozcu напоминает, что спорный проект был одной из главных тем обсуждения среди турецких политиков. Канал Стамбул находится в повестке дня правительства с 2011 года, но его реализация несколько раз откладывалась из-за финансовых и экологических проблем. (МК-Турция)

25 декабря мэр Стамбула Экрем Имамоглу изложил 15 причин, по которым он выступает против запланированного проекта, заявив, что канал будет представлять собой экологическую катастрофу.

«Канал Стамбул — это проект убийства. Это проект катастрофы. Независимо от того, кому были даны обещания, кому были обещаны незаработанные доходы, он должен быть отменен», — сказал Имамоглу во время пресс-конференции.