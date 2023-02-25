В Риме прошла социальная акция, посвященная 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе акции, организованной в рамках международной кампании «Справедливость Ходжалы!», которая проводится под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, по центральным улицам итальянской столицы проехал специально оборудованный автомобиль, на котором были представлены материалы, связанные с Ходжалинским геноцидом.

Установленные на автомобиле фотографии и размещенная информация рассказывают о кровавых преступлениях армянских вооруженных сил против мирных жителей города Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Автомобиль, проехавший по центральным улицам и площадям Рима, привлек внимание местных жителей и гостей столицы и помог им больше узнать о геноциде, совершенном армянами против азербайджанцев в Ходжалы.