Пуэрториканец Эмилио Флорес Маркес за несколько недель до своего 113-летия вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший из ныне живущих людей. Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

По его словам, для долгой жизни необходимо, чтобы в ней было «изобилие любви» и не было гнева.

Маркес родился 8 августа 1908 года в северо-восточной части Пуэрто-Рико. Помимо него в семье было еще 10 детей. С детства мужчина помогал отцу на семейной тростниковый ферме: поливал растения и загружал сахарный тростник в вагоны для транспортировки. Кроме того, как самому старшему сыну в семье, ему приходилось заботиться о младших братьях.

В дальнейшем он продолжил заниматься сельским хозяйством. Маркес прожил в браке 75 лет, у него четверо детей, двое из которых все еще живы и здоровы и заботятся о нем. Помимо этого, у мужчины пять внуков и пятеро правнуков.

Ранее самым старым человеком на планете считался Думитру Комэнеску из Румынии, который родился 21 ноября 1908 года. Он удерживал рекорд менее одного месяца до своей кончины 27 июня 2020 года в возрасте 111 лет 219 дней. После его смерти Книга рекордов Гиннеса получила доказательства в поддержку Маркеса, который родился на три месяца раньше Думитру. (Газета.Ру)