По факту умышленного поджога возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что 19 августа на горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре на садовом участке, принадлежащем жителю села Гарагая Исмаиллинского района Аббасову Иса Мурсал оглу, и на прилегающих территориях.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных МЧС пожар был потушен, а близлежащий лес был защищен от огня. В результате пожара выгорело более 3 гектаров территории.

В результате оперативных мероприятий, проведенных Государственной службой пожарного надзора МЧС, установлено, что пожар был совершен умышленно Аббасовым Исой Мурсал оглу (1951 г. р.), который признался в содеянном.

Собранные по данному факту материалы направлены в соответствующие структуры для дачи правовой оценки.