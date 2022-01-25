Должность президента РФ необходимо переименовать в императора, а формой правления в стране установить самодержавие. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Владимир Жириновский во время пленарного заседания.

«Восстановить православие в полном объеме, где должны быть церкви. И чтобы было самодержавие. Царь. Император. Эти выбранные президенты — название дурацкое. Президент. Что это такое вообще? В Америке живем? Или во Франции?» — заявил Жириновский, выступая в Госдуме.

Тем временем врачи обеспокоены последствиями для привившегося восемь раз Жириновского. Большое количество прививок от коронавируса лидера ЛДПР Владимира Жириновского может негативно отразится на его здоровье, рассказал URA.ru вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Сергей Нетесов.