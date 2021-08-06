На днях в # обратился проживающий по адресу Сабаильский район, улица Ахмеда Джавада, дом 6 Эльчин Мамедов.

Как сообщил нам Эльчин Мамедов, согласно статье 136.2 Жилищного кодекса, жильцы зданий должны оплачивать ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, в том числе и вывоз мусора.

«Согласно статье 10 того же кодекса, государство обязано обеспечить содержание многоквартирных зданий в надлежащем состоянии. Коммунальные услуги должны были быть предоставлены Жилищно – эксплуатационными участками. Им же было поручено содержание многоквартирных зданий в надлежащем состоянии», — заявил нам Эльчин Мамедов.

По словам Мамедова, их здание долгое время находилось в аварийном состоянии. «Жилищно – эксплуатационный участок №9, на территории которого находится наше здание, ничего не сделало для его ремонта. Ремонт здания провели мы сами», — сообщил нам Эльчин Мамедов.

Как отметил Мамедов, ЖЭУ также не обеспечило вывоз мусора с территории. «Возмущенные действием ЖЭУ, я и несколько других жильцов отказались нести расходы по содержанию здания и оплате коммунальных услуг. Тогда Жилищно – коммунально – хозяйственное объединение Сабаильского района, в подчинении которого находится ЖЭУ №9, обратилось в суд. В своем иске Жилищно – коммунально – хозяйственное объединение потребовало обязать нас и дальше оплачивать коммунальные услуги и нести расходы по содержанию здания. 8 июня 2021 года заседание коллегии Сабаильского суда под председательством судьи Рены Гафаровой приняло решение об удовлетворении этого иска. Нас на это судебное заседание не соблаговолили даже пригласить», — заявил # Эльчин Мамедов.

Мы решили выяснить действительно ли, как утверждает Эльчин Мамедов, статья 136.2 Жилищного кодекса требуют от жильцов оплачивать коммунальные услуги.

Нас также интересовал следующий вопрос: «Действительно ли согласно статье 10 того же кодекса государство обязано обеспечить содержание много квартирных зданий в надлежащем состоянии?».

Просмотрев Жилищный кодекс, мы убедились в правдивости слов Эльчина Мамедова (http://continent-online.com/Document/?doc_id=30573292#pos=60;114).

По мнению адвоката Асабали Мустафаева, Жилищно – коммунально – хозяйственное объединение могло потребовать от жителей дома 6 по улице Ахмеда Джавада оплачивать коммунальные услуги и нести расходы по содержанию здания в надлежащем состоянии только при наличии договора, заключенного со всеми жителями.

Как отметил адвокат, прежде чем выносить решение суд должен был выслушать всех участников судебного процесса. «Вынесенное без участия всех сторон судебное решение является незаконным», — считает адвокат.

Хотим отметить, что согласно решению Кабинета министров от 10 марта 2000 года предоставление коммунальных услуг и проведение ремонтных работ в многоквартирных зданиях возможно лишь при наличии договоров со всеми жителями (http://www.e-qanun.az/framework/875).

Как заявил # Эльчин Мамедов, ни он, ни другие жители дома 6 по улице Ахмеда Джавада не заключали договоров с ЖЭУ №9.

Инженер ЖЭУ №9 Алескер Алиев подтвердил высказывания Эльчина Мамедова. «Никакого договора мы с жильцами не заключали», — сказал он #.

Мы также решили узнать и мнение судьи Сабаильского района Рены Гафаровой, вынесшей решение в пользу ЖЭУ№9. «Вынося решение, я действовала в соответствии с законодательством Азербайджана. Недовольные моим решением, могут обратиться с апелляционной жалобой», — заявила нам судья.