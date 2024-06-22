Милли Меджлис Азербайджана шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе.

Как стало известно Report, 28 июня состоится последнее пленарное заседание внеочередной сессии парламента.

На этом Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу.

Данную информацию также подтвердили Report депутаты Милли Меджлиса.

Напомним, что на заседании правления партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), состоявшемся 20 июня, было принято единогласное решение рекомендовать депутатам, представляющим ПЕА в Милли Меджлисе, инициировать обращение к президенту Азербайджана о роспуске Милли Меджлиса 6-го созыва и назначении досрочных выборов.

А на пленарном заседании парламента, состоявшемся 21 июня, Милли Меджлис направил обращение президенту о назначении внеочередных парламентских выборов. За обращение проголосовали 105 депутатов, против — 1.