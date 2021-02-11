Жертвы недосмотра: проблема – в нехватке детсадов и отсутствии альтернативных услуг

Дети часто получают травмы различной степени тяжести из-за отсутствия должного контроля со стороны родителей. На днях МЧС обратилось к населению в связи с безопасностью детей.

В ведомстве призвали быть осторожными с детьми, не оставлять их без присмотра дома, в транспортных средствах, в различных местах, что может поставить под угрозу их здоровье и жизни.

МЧС подготовило по этому поводу несколько роликов, и мы на своих страничках их тоже распространили, чтобы взрослые не забывали о том, что цена их халатности может быть слишком высока. Об этом # рассказала исполнительный директор НПО «Надежное будущее» Кямаля Ашумова.

«Начиная с прошлого года, и по сей день у нас не было дел, связанных с детским травматизмом из-за отсутствия родительского контроля. Из-за карантина многие родители или не работали, или работали из дома, потому за детьми был присмотр. В этот период в основном были обращения в связи с тем, что дети подвергались физическому насилию»,– сказала она.

Что касается допандемийного периода, то с несчастными случаями, произошедшими с детьми из-за халатности родителей, сотрудники организации сталкивались часто. Некоторые родители оставляли детей одних дома, а сами возвращались только ночью. Но, как правило, причина была в сложном социальном и финансовом положении. Родители вынуждены были работать допоздна, а детей не с кем было оставить. Сейчас, когда карантин закончен, проблема снова будет актуальна, говорит эксперт.

«Такие дела обычно не доходят до суда, все ограничивается предупреждением. Мне неизвестны случаи, когда родителей за подобное штрафовали. Но пока не будет наказания, решения проблемы тоже не будет. Однако главное –выяснить причину и мониторить ситуацию в семье»,–подчеркнула Ашумова.

По ее словам, одна из проблем в том, что родители не могут устроить детей в детские сады по месту жительства в связи с их нехваткой. В группах бывает по 30-40 детей, а структура детсада на столько не рассчитана. В сельской местности проблема с детсадами стоит особенно остро, их там практически нет. Те, кто приезжают в столицу, за работой и снимают в Баку квартиры, не могут своих детей отправить в образовательные учреждения –детсады и школы из-за отсутствия регистрации, прописки, нужных документов. Нянь мало кто может позволить себе нанять, к тому же няня не заменит воспитательно-образовательного учреждения.

Надо, как говорит Ашумова, упрощать систему набора детей в детсады, электронную систему приема в школы, так как не все родители знают, как регистрировать своих детей онлайн или упускают время регистрации.

Председатель Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров считает, что эту проблему решить крайне сложно.

«Штрафовать на крупную сумму или сажать родителей за халатность, приведшую к трагедии, нет смысла, ведь что тогда будет с их малолетними детьми? Нужно создать родителям нормальные социальные условия, и тогда количество таких трагических случаев заметно сократится»,– сказал он.

Эксперт также отметил необходимость большого количества недорогих детсадов.

Председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде рассказала, что из-за халатности родителей дети нередко получают тяжелые физические и психологические травмы.

«Я часто бываю в ожоговом центре при больнице № 5 и вижу там детей, которые получили ожоги, например, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком. Было много случаев, когда дети падали из окон, с балконов, и иногда такое падение стоило жизни ребенку. Конечно, родители не хотели такого исхода, но именно на них ложится вся вина. Они сами себя осуждают, и все окружение и общественность также осуждают их. Зачастую после таких несчастных случаев семья распадается»,– отметила она.

По ее словам, предупреждение со стороны МЧС очень своевременно, ведь пандемия пошла на спад, и многие родители погрузятся в работу. Нужно вести просветительскую деятельность.

«Помимо детских садов, нужны еще и альтернативные центры, альтернативные услуги, где родители могли бы оставлять детей на нужное им количество часов, зная, что они будут под присмотром. В 2019 при министерстве соцтруда был объявлен тендер и созданы дневные центры в регионах для детей, которые не попадали в интернаты. Но из-за пандемии работа там приостановилась. Думаю, что после пандемии все эти вопросы надо будет постепенно решать»,– сказала Агазаде.