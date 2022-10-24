По меньшей мере 60 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного армией Мьянмы по штату Качин.

Инцидент произошел во время празднования годовщины создания Организации независимости Качина.

По предварительным данным, погибли 60 человек, в том числе музыканты и исполнители.

Представитель Ассоциации деятелей культуры Качина рассказал Associated Press, что в празднованиях участвовали от 200 до 300 человек. Военные самолеты сбросили 4 снаряда на местность примерно в 20:00 по местному времени.

Армия Мьянмы и государственные СМИ пока не комментируют инцидент.

Удар был нанесен за три дня до встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии, в повестке которой находится ситуация в Мьянме.