Жену Навального отпустили из полиции

Сотрудники полиции составили в отношении Юлии Навальной — супруги оппозиционера Алексея Навального — административный протокол об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта, и отпустили.

Адвокат Светлана Давыдова уточнила, что рассмотрение протокола состоится в понедельник, в 10:00, в Щербинском суде Москвы.

В настоящее время Навальная отпущена домой.

Супруга Алексея Навального была задержана в воскресенье днем в районе улицы Стромынка в Москве, после чего ее доставили в ОМВД «Щербинский» в Новой Москве.

Вторые выходные подряд в ряде городов России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, проходят несогласованные акции в поддержку задержанного и помещенного под стражу Навального. (interfax.ru)