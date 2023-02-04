В Бразилии несколько пассажирок самолета из Сальвадора в Сан-Паулу устроили массовую драку в салоне из-за ребенка, занявшего чужое место, и попали на видео. Ролик опубликовало издание G1.

На кадрах видно, что экипаж и несколько пассажиров-мужчин пытаются разнять группу дерущихся женщин. Некоторые из них пытаются схватить друг друга за волосы или ударить по лицу, а также отбиться от тех, кто успокаивает их.

Как сообщает издание Folha De Pernambuco, по словам очевидцев, в драке приняли участие 15 женщин: 5 с одной стороны и 10 с другой.

Конфликт произошел из-за того, что одна из женщин посадила своего ребенка на чужое место возле окна, однако неизвестно, сделала ли она это случайно или намеренно.

Драка произошла до взлета, поэтому всех участниц конфликта сняли с рейса. Самолет должен был вылететь в 13:45, однако его пришлось задержать, и вылет состоялся лишь около 15:00. В авиакомпании Gol, которая выполняла рейс, выразили сожаление по поводу произошедшего и добавили, что экипаж действовал в соответствиями с правилами обеспечения безопасности.