Женщины-астронавты NASA успешно завершили многочасовой выход в открытый космос

Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в среду успешно завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для модернизации ее энергосистемы, сообщило NASA.

Выход астронавтов в космический вакуум, начавшийся в 06:35 по времени Восточного побережья США (15:35 по бакинскомй), продолжался более семи часов. Приблизительно в 21:50 (по бакинскому) они вернулись в шлюз Quest американского сегмента МКС.

При этом дуэт женщин-астронавтов перевыполнил задание по ремонтным работам на внешней стороне станции. Вместо трех он демонтировал четыре устаревших никель-водородных аккумулятора и установил два новых, более мощных литий-ионных на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей. (interfax.ru)

| 2020-01-16T01:08:13+00:00 16 января 2020, 08:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss