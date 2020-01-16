Женщины-астронавты NASA успешно завершили многочасовой выход в открытый космос

Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в среду успешно завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для модернизации ее энергосистемы, сообщило NASA.

Выход астронавтов в космический вакуум, начавшийся в 06:35 по времени Восточного побережья США (15:35 по бакинскомй), продолжался более семи часов. Приблизительно в 21:50 (по бакинскому) они вернулись в шлюз Quest американского сегмента МКС.

При этом дуэт женщин-астронавтов перевыполнил задание по ремонтным работам на внешней стороне станции. Вместо трех он демонтировал четыре устаревших никель-водородных аккумулятора и установил два новых, более мощных литий-ионных на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей. (interfax.ru)