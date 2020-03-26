Распространявшая ложную информацию о коронавирусе женщина арестована

Женщина, распространявшая ложную информацию в связи с пандемией коронавируса, привлечена к ответственности.

Как сообщили Trend в пресс-службе гянджинской региональной группы министерства внутренних дел, женщина, являющаяся пользователем социальной сети «Whatsapp», посредством данной сети распространяла ложную информацию о ситуации в Шамкирском районе, связанной с пандемией коронавируса. Не ссылаясь на официальные данные государственных структур, она распространила новость о заражении вирусом семи членов одной семьи и других граждан, прибывших в Азербайджан из Марнеульского района Грузии.

На основании данной информации в Шамкирском районном отделе полиции началось расследование в связи с поступившей аудиозаписью. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что это жительница города Гянджа, Эльмира Мамед гызы Мамедова, 1979 года рождения. Жительница города Гянджа Эльмира Мамедова была вызвана в районное отделение полиции.

По результатам проведенного расследования в действиях Мамедовой было выявлено правонарушениие, предусмотренное статьей 388.1. Кодекса об административных правонарушениях — размещение информации, запрещенной к распространению в информационном пространстве или информационно-коммуникационной сети. Собранные по делу материалы, для дачи правовой оценки ее действиям, были направлены в районный суд, судом в отношении этой женщины избрана мера наказания в виде административного ареста.