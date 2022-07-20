Супруга украинского президента Елена Зеленская, выступая перед конгрессом США, попросила помощи для Украины в виде средств противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

«Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось… для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми», — заявила она.

Зеленская попросила решить этот вопрос оперативно, так как скоро конгресс уйдет на каникулы.

В этот же день министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что «в ближайшее время» планирует передать Украине бронетранспортеры М113 и М577 и боеприпасы, а также направит для обучения украинских военных своих инструкторов.