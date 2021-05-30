Бывший представитель Госдепартамента США Дэвид Ашер, изучавший в предыдущей американской администрации происхождение коронавируса, утверждает, что cупруга сотрудника лаборатории в китайском Ухане умерла от COVID-19 в декабре 2019 года. Об этом сообщил портал Daily Caller.

«Это могло быть ранним свидетельством того, что вирус передавался среди людей, однако китайские власти, зная, что вирус передается, еще в течение месяца заявляли, что это не так, что позволило ему распространиться», — цитирует портал Ашера. По его словам, о смерти жены сотрудника Уханьского института вирусологии сообщил работник этой организации.

Газета The Wall Street Journal 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Как заявил ранее на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года еще до сообщения властями КНР о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности.(ТАСС)