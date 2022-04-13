Жена задержанного главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко потребовала от Владимира Зеленского немедленно освободить депутата.

«Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности. Я жду вашего ответа», — заявила она. Видео ее обращения опубликовано в YouTube.

Марченко подчеркнула, что Медведчук не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию, всегда выступал за мир, диалог и согласие в стране. Она назвала его задержание проявлением терроризма.

Также супруга политика обратилась за помощью к президенту Турции Тайипу Эрдогану.

«Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа Виктора Медведчука», — сказала Марченко. (УНИАН)