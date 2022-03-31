Здравствуй, дорогой. Ты просишь меня описать ситуацию в Украине, ссылаясь на то, что твое лондонское далеко не дает тебе возможность в полной мере понять происходящее. Нет проблем. Получай.

Я остаюсь в Киеве. Пару дней назад выглянул в окно. Была солнечная погода. Совершенно пустая улица. Выли сирены, каркали вороны. Отдаленно были слышны звуки канонады. По улице шла старушка. Больше никого не было. Она не оглядывалась и не спешила. Сама картина была какой-то нереальной, абсурдной. У меня было ощущение прелюдии апокалипсиса.

В магазине не было хлеба. Я зашел в убежище. Внутри убежища женщина, сидящая на покрышке грузового автомобиля, дала мне буханку хлеба. Она сказала, что хлеб принесли волонтеры. Я стал отказываться, ссылаясь на то, что есть люди, которым хлеб нужнее, чем мне. Но она была непреклонной: «Все должны получить хлеб, и вы не исключение».

У меня здесь есть знакомая семья. Глава семейства, полковник на пенсии, сразу отправился в действующую армию. Его жена готовит еду для воинов территориальной обороны. Двое их сыновей являются специалистами в сфере информационных технологий. Они организовали группу по противодействию кибератак со стороны России. Вне оборонных действий осталась только их бабушка. Но у нее деменция.

Мои знакомые — врачи, инженеры, бизнесмены, банкиры, получив оружие, вступили в ряды территориальной обороны. Разумеется, среди них люди совершенно разных типажей. Спокойные и эмоциональные, политизированные и аполитичные, с невыносимым характером и всеобщие любимчики. Они все сравнялись. Словно где-то включили невидимый тумблер, что привело к унификации этих людей. Они все стали солдатами. Волонтеры, которые совсем недавно были студентами, официантами, продавцами, доставляют помощь нуждающимся. Несколько дней назад в Буче русские военные расстреляли троих молодых ребят, волонтеров, которые разносили продукты для жителей, оставшихся без еды.

Я позвонил своему другу. Он диктор. Сейчас он на западе страны оказывает содействие беженцам. Позвонил знакомой. Она уехала в свой городок и сейчас вместе со всеми женщинами дома вяжет маскировочные сети. Все что-то делают. Вся страна в один момент, сменив свой привычный уклад, переключилась на другой, страшный алгоритм. В какой-нибудь другой стране сколько десятилетий изнурительного труда понадобилось бы для формирования у нации подобных навыков? И вообще, возможно ли этому научить целый народ? Наверное, невозможно. Здесь никого ничему не учили. 24 февраля украинцы проснулись другими людьми. Они таковыми будут до последнего дня войны. Потом, без лишних слов, они займутся своими привычными, довоенными делами. Именно этот нюанс я не смогу тебе описать в полной мере. Его не облечь в словесные формы. Если тебе захочется это почувствовать, придется рискнуть и приехать сюда.

Смотрю новости из зоны боевых действий. Вся страна — это большая зона боевых действий. Сейчас здесь тихо. Но через секунду взрывается ракета или снаряд, и тихая улочка может превратиться в развалины. Недавно я ужасался колоризированными кадрам Второй мировой войны. То, что происходит сейчас здесь, ничем не отличается от тех кадров. Хотя, не совсем. Качество изображения лучше. Настоящий HD. Сейчас ведь XXI век. Воспользовавшись программой для монтажа и редактирования видео, можно без потери качества увеличить кадр с убитым ребенком, сменить цветовой тон, рассмотреть крупным планом лицо обезумевшей от горя рыдающей женщины, кровь на асфальте, взрывы жилых домов.

Я сейчас многое стал понимать. Я понял причины и предпосылки Второй мировой войны. Я понял, к чему приводит слабость перед агрессором и отсутствие консолидированного противодействия. Внимание! Все это происходит в Европе. Но ничего нового не происходит. И это только начало. Тогда был захват Австрии, Судет, Богемии, Моравии, Мемеля. Все рассчитывали на то, что тиран, заглотив очередной кусок, успокоится. Он не успокоился. Как невыносимо стало высказывать заезженную истину: история повторяется. Жаль, что Украине отведена роль канарейки в шахте. Украина жизнями своих граждан и своими разрушенными городами предупреждает мир о надвигающейся катастрофе. Мир пока плохо слышит ее. Может, дело в том, что традиционно безопасность канареек в шахтах никто не гарантировал. Кажется, украинцы с этим смирились. Они тихо, без истерики и патетики делают свое дело и не собираются отступать. Канарейка, так канарейка. Неплохая птица, кстати. В России планировали легкую прогулочную военную кампанию. В России говорили, что украинцы не оторвутся от своего сала. В этом они оказались правы. Украинцы положили сало в свои тактические рюкзаки и пошли разбираться с врагом. По сведению минюста Украины, за месяц войны в Украине создано 15 443 семей. Здесь работают, сражаются, любят и планируют свое будущее. Здесь все иначе. Так что, Украину не сломить. Это главный вывод, который я хотел бы довести до твоего внимания.

Специально для #, Эльдар Тагиев из Киева