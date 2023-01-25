Вот уже 45-ый день продолжается акция азербайджанских экоактивистов и волонтеров на дороге Ханкенди-Лачын.

Вкратце напомним, что акция протеста, которая проводится с 12 декабря, стала результатом законного недовольства азербайджанской общественности незаконной деятельностью, разграблением природных ресурсов и ущербом окружающей среде на территориях Азербайджана, где дислоцированы российские миротворцы.

На протяжении всего времени акции протеста Армения, а также их гласные и негласные покровители в лице США, Франции, России, Европарламента не переставали (и не перестают) вопить во всю глотку об очередном «геноциде» несчастных армян в Карабахском регионе. Но больше всех скулеж доносится из уст самих карабахских армян, в частности, главарей бандитского режима Арутюняна, Варданяна и прочих недобитых сепаратистов.

Ушлые армяне, пользуясь ситуацией, взяли на вооружение слово «блокада» (дошло до кощунственного сравнения с блокадой Ленинграда), а также прибегли к излюбленному методу манипуляций цифрами. Как и в случае с «геноцидом армян» в Османской империи, где турки «вырезали 1,5 млн армян, хаи решили для нового «геноцидного» этапа нарисовать новую цифру: 120 тысяч.

По утверждению армянской стороны, сегодня в Карабахском регионе погибают от голода, холода, болезней и прочего 120 тысяч представителей «многострадального» народа, из которых 30 тысяч детей. Эти мифические цифры подхватили и их проплаченные покровители, не задумываясь о том, с какого бодуна они взялись.

Вам не кажется странным, что американцы или французы, которые имеют точные данные о подбитой российской военной технике, погибших военнослужащих в Украине, не удосуживаются проверить насколько реальна цифра «120 тысяч», а, словно попугай, повторяют армянскую мантру.

Ну да черт с ними, этими пресловутыми двойными стандартами, к которым Азербайджан привык. Примечательны противоречия, которые обозначились в ситуации с Лачынской дорогой. Недовольны все. И РМК, и Армения, и, по понятным причинам и на законных основаниях, Азербайджан.

Но вот нонсенс. Армения вопит о «блокаде», но в то же время периодически армянские СМИ публикуют новости, что по дороге Ханкенди-Лачын ежедневно в обоих направлениях проезжают десятки автомобилей с гуманитарным грузом или людьми, которым требуется медицинская помощь. При этом армянские власти бросаются из крайности в крайность, обвиняя Россию, что она не спрепятствует «блокаде» и не защищает. Возникает вопрос: от кого или от чего защищать? И кого?

Москва оказалась в дурацком положении. Допустить азербайджанских экологов к месторождениям, где армянами расхищались наши природные ресурсы, значит сознаться в соучастии преступления. Так как эти места находятся под временным контролем РМК. Не допустить: столкнуться с обвинениями не только Еревана в бездействии, но и Вашингтона, Парижа и других силовых центров.

Но здесь есть свое закулисье, которое гораздо интереснее. Создается устойчивое ощущение, что под этот «шумок» вокруг Лачынской дороги, Ереван, хоть и сотрясает воздух, говоря о «блокаде» и «геноциде», скорее играет на публику. Армению больше интересует своя судьба, чем судьба карабахских армян.

А тут подвернулся такой удобный случай, которым Ереван не прочь воспользоваться, и еще больше усилить крен от северного вектора к западному. Так ли это на самом деле?

Этот и ряд других вопросов в беседе с # прокомментировал азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

По его словам, позиция Армении является виляющей между российским и западным вариантом. «Если ранее Ереван соглашался разделить темы: мирный договор с Азербайджаном с признанием территориальной целостности друг друга и вопрос взаимоотношений Баку и армян Карабаха в западном варианте, то затем стоило только Путину поманить пальцем Пашиняна, как последний заявил о стопроцентной поддержке российского варианта, подразумевающего отложенный статус.

То есть, стратегическая цель Армении заключается в том, чтобы оставить тему судьбы карабахских армян на переговорной площадке», — сказал он.

Что касается взаимоотношений Армении с западным вектором, в особенности с США и Евросоюзом, то, используя рычаги влияния через диаспору, общественное мнение, Ереван пытается добавить какие-то добавочные элементы в свою систему безопасности с привлечением Ирана, гражданской миссии Европейского союза и так далее.

«То есть, все эти аспекты демонстрируют то, что армянская сторона занимается торможением процесса переговоров, чтобы создать дополнительный элемент безопасности на своей территории», — отметил политолог.

В то же время Фархад Мамедов подчеркнул, что самая большая угроза для Армении, что власти допускают на свою территорию представителей стран, которые «не ровно» дышат друг к другу. «Это Россия, Запад, Иран. У Ирана, к примеру, дипломатическое представительство в Кафане, которое будет внимательно следить за деятельностью европейских наблюдателей в Армении, где стоят еще и российские пограничники.

И под большим вопросом, смогут ли власти Армении «переварить этот политический компот». Кстати, это может стать определенной угрозой для безопасности Армении, так как руководство данной страны создает на своей территории некий полигон, где будут соперничать геополитические центры сил», — заключил политолог.