Жаль, что подобных Егапяну единицы…

Армяне, трезвонящие по всему миру о том, что Азербайджан использует спорт в политических целях, но почему-то сами не прочь превратить спортивное мероприятие в балаган, вновь остались верны своему амплуа. Так, во время первого стыкового матча Лиги конференций по футболу между французским «Марселем» и азербайджанским «Карабахом» армяне устроили провокацию.

Они развернули флаг Армении и тряпку карабахских сепаратистов, а также баннеры с антиазербайджанскими лозунгами. В произошедшей провокации нет ничего удивительного. Еще задолго до проведения матча «Марсель»-«Карабах» АФФА направила в УЕФА обращение, чтобы исключить возможные провокации на этом спортивном мероприятии. И как показали дальнейшие события, опасения АФФА оправдались.

Своей очередной провокацией армяне вновь подтвердили, что переносят карабахский конфликт в спорт. Этой очередной выходкой армяне продемонстрировали всему миру, что являются провокаторами, переносящими политику в спорт, размахивая тряпкой сепаратистского огрызка, «независимость» которого не решалась признать даже Армения.

На словах заявляя о том, что спорт и политика несовместимы, армянские СМИ широко освещают провокацию французских армян на матче «Марсель»-«Карабах», тем самым ратуя за распространение этнической ненависти на футбольным матчах, проводимых под эгидой УЕФА.

А тем временем стало известно о том, что клуб «Карабах» направит жалобу в УЕФА из-за действий армянских болельщиков. В клубе отметили, что «Марсель», как принимающая сторона, несет ответственность за действия местных болельщиков на стадионе. «Поэтому мы направим письменную жалобу в УЕФА. Вполне возможно, французский клуб будет оштрафован за действия болельщиков на стадионе», — отметили в клубе «Карабах».

Здесь стоит отметить, что клуб «Карабах» неоднократно сталкивался на выездных матчах с армянскими провокациями. Дело в том, что армяне не могут переварить факт того, что азербайджанский клуб «Карабах» упоминается в мировых спортивных новостях и болельщики прочно ассоциируют название футбольной команды с Азербайджаном. В связи с этим бессильная злоба армян вынуждает их совершать дешевые провокации.

Отрадно, что в самой Армении находятся трезвомыслящие лица, которые понимают бессмысленность этих провокаций. К примеру, бывший советник президента Федерации футбола Армении, а ныне общественный деятель Зограб Еганян выразил свое отношение к провокации на матче «Марсель»-«Карабах».

«Люди, пока мы радуемся таким моральным победам, азербайджанцы при помощи команды «Карабах» уже успели связать это слово с миллионами людей. Хотели бы вы, чтобы ереванский «Арарат» играл против «Марселя» и вместо армянских флагов на стадионе были бы азербайджанские? Любой сознательный человек хотел бы, чтобы это было так. Давайте станем немного более реалистичными. Давайте немного подумаем и откажемся от расового мышления, давайте немного поумнеем…», — написал Еганян на своей Фейсбук-странице.

Жаль, что подобных Егапяну единицы…