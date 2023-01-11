Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару анонсировал скорое возвращение на родину из США.

Как передает #, об этом сообщает телеканал CNN Brazil.

В Соединенных Штатах Болсонару проходил медицинское обследование в клинике AdventHealth Celebration — он вынужден проходить лечение после того, как на встрече с избирателями в 2018 году Болсонару получил удар ножом в живот.

«Я приехал в США и собирался пробыть здесь до конца января, но я намерен ускорить свое возвращение. Дело в том, что в Бразилии врачам лучше знакома моя проблема с кишечной непроходимостью, вызванной ножевым ранением», — рассказал Болсонару.

Он добавил, что проводил время с семьей, но вынужден вернуться в Бразилию также из-за «прискорбных событий» в столице страны. В Бразилии в сенате требуют объявить Болсонару в розыск и добиться его экстрадиции в связи с массовыми беспорядками.

Ранее бывший президент Бразилии Жаир Болсонару покинул больницу в США, несмотря на рекомендации врачей.