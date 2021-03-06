Земля или социальная помощь?

21 октября 2005 года Милли Меджлисом Азербайджана был принят закон «Об адресной государственной социальной помощи», который подразумевал оказание денежной помощи со стороны государства малообеспеченным семьям .

Согласно данному закону решения об оказании денежной помощи принимаются Государственным фондом социальной защиты.

На днях Государственный фонд социальной защиты отказал жителю Ярдымлинского района, инвалиду I группы Илькину Гарашову в предоставлении государственной адресной социальной помощи. Причиной отказа стало наличие в собственности Илькина Гарашова земельного участка (https://strateq.az/sosial/504812/i-qrup-%c9%99lilin-sosial-yardimi-k%c9%99silib.html).

Тут следует пояснить, что согласно статье 3 Закона Азербайджанской Республики «Об адресной государственной социальной помощи», правом на социальную помощь обладают малообеспеченные семьи, среднемесячный доход которых по не зависящим от них причинам ниже совокупности критерия потребности на каждого члена семьи. В этом законе ничего не говориться о том, что лица, имеющие в своей собственности земельный участок, не могут претендовать на получение адресной социальной помощи. (https://azertag.az/ru/xeber/ZAKON_AZERBAIDZHANSKOI_RESPUBLIKI_OB_ADRESNOI_GOSUDARSTVENNOI_SOCIALNOI_POMOSHCHI-639218).

Как заявил # заведующий отделом по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехтили, граждане страны, рассчитывающие на получение адресной социальной помощи, должны обратиться в их ведомство в электронной форме. «После обращения гражданина в наш фонд в электронной форме мы проверяем, соответствуют ли его доходы критериям для получения адресной помощи. Хочу отметить, что владение земельной собственностью вовсе не лишает права на получение адресной социальной помощи. Но владелец земельного участка обязательно должен зарегистрировать свою собственность», — сказал Рашад Мехтили.

Председатель Общественного объединения женщин-инвалидов Махлуга Рагимли не согласна с высказываниями Рашада Мехтили. «Владение земельным участком действительно лишает гражданина возможности получения адресной социальной помощи. Мы уже сталкивались с этим. По этому вопросу мы готовимся обратиться в Милли Меджлис», — сказала # Махлуга Рагимли. Она считает вопиющим фактом отказ инвалиду в получении адресной социальной помощи только потому, что в его собственности имеется земельный участок. «Поскольку не факт, что этот земельный участок вообще используется этим инвалидом и является для него источником дохода. А ведь инвалиду нужно постоянно покупать лекарства, да и питаться ему нужно лучше, чем обычным здоровым людям», — сказала руководитель Общественного объединения.

Заместитель председателя Общества инвалидов по зрению Рейхан Джафарова подтвердила, что инвалиды, владеющие земельным участком, лишены возможности получения адресной социальной помощи.

«Считаю это неправильным. По каждому конкретному случаю сначала следует выяснить, является ли данный участок источником дохода для инвалида, а уже потом принимать решение об отказе», — сказала нам Рейхан Джафарова.