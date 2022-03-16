По меньшей мере 69 человек пострадали, один погиб в результате сильного землетрясения, которое произошло в среду на северо-востоке Японии.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

О каких-либо серьезных разрушениях не сообщается. Около 130 тыс домов в префектурах Фукусима и Мияги остаются без света. Подача электроэнергии в восточных префектурах, включая Токио, восстановлена.

Из-за землетрясения магнитудой 7,3 у Фукусимы была объявлена угроза цунами высотой до 1 м. К настоящему времени волны высотой 20-30 см были зафиксированы в префектуре Мияги. Сейсмологи предупреждают о повторных толчках в течение недели.