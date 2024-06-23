Землетрясение зафиксировали у берегов японской префектуры Фукусима. Об этом сообщается на сайте Главного метеорологического управления Японии.

В заявлении отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 4,9. При этом их максимальная сила достигла четырех баллов по семибалльной шкале, принятой в стране.

По словам специалистов, очаг природного катаклизма находился на глубине 50 км. Всего подземные точки ощутили люди в 12 префектурах государства, тем не менее власти не предупреждали местных жителей об угрозе цунами.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. То же касается иных последствий землетрясения.