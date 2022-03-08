Президенту Украины Владимиру Зеленскому присудили премию Свободы имени Рональда Рейгана. Награда присуждена за «мужественную борьбу против тирании и несгибаемую позицию в защиту свободы и демократии», говорится в сообщении Президентского фонда и института Рональда Рейгана, обнародованном в понедельник, 7 марта.

В организации также отметили, что Зеленский стал «лицом сопротивления Украины войскам Владимира Путина, вторгшимся в страну». Не имея военного опыта, он заслужил уважение Украины и всего мира, отказавшись бежать из столицы и призвав граждан к сопротивлению, указали в фонде. В заслугу президенту Украины также поставили «успешную коммуникативную стратегию», благодаря которой его сторону заняли европейские лидеры и украинцы.

Владимир Зеленский стал лишь одиннадцатым лауреатом премии Свободы имени Рональда Рейгана, присуждаемой с 1991 года. В числе ее обладателей — президент СССР Михаил Горбачев, госсекретарь США Колин Пауэлл, британский премьер-министр Маргарет Тэтчер и президент Польши Лех Валенса. (DW)