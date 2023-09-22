Украина и США создадут совместную оборонную экосистему, в рамках которой будут производить необходимое оружие. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Мы будем работать вместе, чтобы вместе с Соединенными Штатами Украина производила необходимое оружие. <…> Мы готовимся вместе с США создать новую оборонную экосистему, производить оружие, вместе работать над укреплением свободы и защитой жизни», — сказал он.

Зеленский добавил, что в рамках системы появится новая промышленная база и новые рабочие места.