Владимир Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе. Об этом он сказал в вечернем обращении 14 октября.

Зеленский рассказал, что сегодня у него был разговор о ситуации в прифронтовых общинах и на юге Украины, в частности в Одессе.

«Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации — слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставалось без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты», — отметил он.

По словам Зеленского, руководителя Одесской военной администрации назначат в ближайшее время.

Как пишут СМИ, начальником Одесской военно-гражданской администрации станет глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил рассмотреть создание военной администрации в Одессе.

Напомним, Владимир Зеленский лишил гражданства Украины городского голову Одессы Геннадия Труханова, эксдепутата Олега Царева и танцора балета Сергея Полунина.