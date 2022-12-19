Россия получила новую партию иранских дронов Shahed — всего 250 штук, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF).

По его словам, именно дронами из этой новой партии Россия атаковала Украину в ночь на понедельник, 19 декабря.

Ранее об атаке 20 иранскими дронами-камикадзе Shahed сообщил глава военной администрации Киева Сергей Попко. Системе ПВО удалось сбить около 15 из них, сказал он.

Президент Украины напомнил, что Россия использует иранские дроны-камикадзе, а также ракеты прежде всего для ударов по энергетике. «Всего на вечер 16 декабря было отключено от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. Более десяти миллионам человек прервали поставки воды и тепла», — сказал Зеленский.