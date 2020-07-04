Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности требований России к Украине. Кроме того, он назвал их неприемлемыми. Об этом в субботу, 4 июля, он рассказал на пресс-брифинге в Одесской области, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой», — заявил он, отвечая на вопрос о законе об особом статусе Донбасса, который Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса не привели к прорыву из-за позиции Киева. Он рассказал, что Украина не смогла предоставить четкого и внятного ответа о сроках разработки документа, который позволит внести в Конституцию страны поправки с целью закрепления статуса Донбасса.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений (lenta.ru)