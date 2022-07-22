Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна имеет в наличии зерно на сумму около $10 млрд, передает ТАСС.

По словам украинского президента, около 20 млн тонн прошлогоднего урожая пойдут на экспорт и урожай этого года, который, как он отмечает, уже собирают, также можно будет реализовать.

«У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на $10 млрд», — отметил Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале.

Он также добавил, что Киев доверяет ООН в обеспечении контроля над выполнением соглашений о создании коридора для вывоза зерна с Украины.

22 июля Россия подписала с ООН и Турцией документы о «продуктовой сделке», которая предполагает снятие ограничений на поставку российских сельхозпродуктов и удобрений на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Отдельно свою часть соглашения подписала Украина с Турцией и ООН.

Совместный координационный центр в Стамбуле будет урегулировать возможные инциденты при вывозе зерна по Черному морю с Украины, он заработает через две недели. В ООН рассчитывают, что из украинских портов можно будет вывозить до пяти миллионов тонн зерна в месяц.