Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к новому этапу разведения войск в Донбассе. Об этом сообщается на сайте политика.

По его словам, Украина в том числе готова к этапу разминирования и очередному раунду обмена пленными.

Глава государства назвал путь к миру «тернистым» и подчеркнул, что добиться результатов в его достижении в Донбассе можно лишь через прямые переговоры с участниками «нормандской четверки», куда входят Франция, Россия, Германия и Украина.

«Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям Донбасса, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей», — сказал Зеленский.

| 2020-12-10T10:05:38+04:00 10 декабря 2020, 11:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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