Зеленский заявил, что недавние действия России представляют собой серьезную угрозу для безопасности всей Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ощущает поддержку Великобритании и других стран-участниц G7 в его противостоянии с Москвой. Такое заявление он сделал по итогам телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает Reuters.

По словам политика, «недавние действия России представляют собой серьезную угрозу для безопасности Украины, членов НАТО и всей Европы».

«Мы чувствуем, что Украина не одинока», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что план действий по членству Украины в НАТО является главным приоритетом для Киева. (gazeta.ru)