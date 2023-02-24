Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного военного вторжения России в Украину дал большую пресс-конференцию для журналистов разных стран. Конференция проходила под девизом «Год несломленности». Зеленский не выступил с речью, он сразу начал с ответов на вопросы.

В первую очередь Зеленский поблагодарил журналистов Украины и всего мира за то, что они уже год, рискуя жизнями, освещают войну в Украине. Он предложил почтить минутой молчания память сотрудников прессы, погибших в Украине.

Первый вопрос задала корреспондент CNN. Она спросила, почему Зеленский говорил о том, что война окончится победой Украины в 2023 году. Зеленский ответил, что такой исход возможен при поддержке международных партнёров. Он подчеркнул, что ни одна страна в мире, за исключением разве что США, не смогла бы противостоять настолько масштабной агрессии, но общими усилиями партнёров агрессию можно остановить.

Корреспондент украинского ICTV спросил, как военное командование намерено иметь дело с «войной на истощение», как нынешнюю фазу войны называют некоторые эксперты. Зеленский ответил, что политический выход из ситуации Украина уже предлагает: на саммите G20 страна представила «формулу мира», предложив своё видение урегулирования конфликта. Оно предполагает гарантии безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

Телеканал Sky News спросил, как Зеленский видит себе победу Украины: на поле боя или за столом переговоров. Президент Украины ответил, что дипломатические шаги станут возможны только после прекращения огня с российской стороны. Он упомянул, что более 20 стран уже увеличили свои оборонные бюджеты, поняв, чего можно ждать от России. «После всего этого как мы можем сесть за стол переговоров? — спросил Зеленский. — Прекратите нас убивать, наших военных, мирных граждан, детей, собак и кошек — тогда мы поговорим дипломатически.» (svoboda.org)