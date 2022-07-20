Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его бразильский коллега Жаир Болсонару в телефонном разговоре подтвердил, что его страна продолжает придерживаться нейтралитета в конфликте вокруг Украины. Об этом он сообщил телеканалу Globo.

«Он сказал мне так: «Бразилия действительно понимает боль, которую вызывает происходящее с вами, но мы придерживаемся нейтральной позиции», — сказал Зеленский.

В разговоре Болсонару также отметил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Я благодарен ему за этот разговор. Это был мой не первый разговор с президентом Бразилии. Я не поддерживаю его нейтральную позицию», — добавил президент Украины. (Газета.Ру)