Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российского президента Владимира Путина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Согласно документу, санкции против Путина вводятся бессрочно. Они предполагают: блокирование активов и имущества; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространства; запрет на сделки по ценным бумагам; отказ в предоставлении виз; лишение государственных наград Украины и т.д.