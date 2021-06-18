Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook объявил о введении персональных санкций против генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Также были введены санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российского предпринимателя Павла Фукса.

«По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В.», — написал Зеленский.

Причины о введении персональных санкций украинский президент в своем сообщении не представил. (Газета.Ру)