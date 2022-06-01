Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается уступать свои территории, но при этом могут обсуждаться связанные с ними сложности. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом Newsmax, передает ТАСС.

«Мы не готовы уступить какие-либо наши территории, потому что это наша независимость, наш суверенитет. Но с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться», — сказал глава государства.

Также он указал, что «такие дискуссии» нужны для того, «чтобы начать разрешать эти сложности и вызовы по дипломатическим каналам, иначе ничего не получится».