Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Поправки предусматривают, что праздничным днем останется только 25 декабря. В действующем законе о труде Украины праздничными считаются и 7 января, и 25 декабря.

В пояснительной записке к проекту сказано, что жителям Украины долгое время «навязывали российскую идеологию почти во всех сферах жизни». К российской идеологии в офисе президента отнесли и празднование Рождества 7 января по юлианскому календарю. В документе отмечается, что Православная церковь Украины (ПЦУ) в мае утвердила решение, что с 1 сентября 2023 года церковь перейдет на новоюлианский календарь, предусматривающий празднование Рождества 25 декабря. (Новоюлианский календарь был принят собором православных восточных церквей в 1923 году в противовес григорианскому календарю, «исходящему от католического папы», однако практически полностью с ним совпадает).

«Принятие закона позволит отойти от российских традиций и укрепить национальное единство в Украине», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусмотрены, кроме того, перенос Дня украинской государственности с 28 на 15 июля (в этот день церковь чтит память святого князя Владимира) и Дня защитников и защитниц Украины (связанного с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы) с 14 на 1 октября. Ранее Зеленский подписал указ о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая. (DW)