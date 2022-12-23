Президент Украины Владимир Зеленский приехал обратно в украинскую столицу после посещения Вашингтона и встречи со своим американским коллегой Джо Байденом, передает Reuters. По информации агентства, об этом политик сообщил в утреннем обращении к гражданам страны.

«Я в своем кабинете. Мы работаем», — сказал Зеленский.

Эту информацию подтверждают и украинские СМИ, а сам видеоролик появился в Telegram-канале президента Украины. Как пишет «Страна», Зеленский не только рассказал о своем возвращении в Киев, но и показал, как у него в кабинете звонят телефоны.