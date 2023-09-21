Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Основной темой их встречи являлось обеспечение Украины необходимой военной поддержкой для противостояния российской агрессии. В частности, поставка артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

«Эта поддержка – решающая. Соединенные Штаты – наш ключевой союзник и партнер, помогающий нам победить в войне», — сказал Зеленский.

Президент отметил, насколько сейчас для Украины важны средства ПВО и поставки боеприпасов для продолжения деоккупации украинских территорий.