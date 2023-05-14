Президент Украины Владимир Зеленский лично предлагал наносить удары по территории России в частных разговорах. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на утечку американской разведки.

В беседах «за закрытыми дверьми» украинский президент занимал намного более жесткую позицию по отношению к атакам по российским территориям, чем та, которую он высказывает публично, пишет WP. Если на камеры Зеленский говорил, что Украина воюет только на своей территории и не имеет отношения к инцидентам внутри России, то в частных разговорах он предлагал оккупировать приграничные населенные пункты и бомбить нефтепровод «Дружба».

В январе на одной из встреч с военным командованием Зеленский предлагал перебросить украинские сухопутные войска на российскую территорию, чтобы «оккупировать неуказанные российские приграничные города», говорится в одном из документов, помеченном как «совершенно секретно». Цель такой операции — дать Киеву рычаги давления в переговорах с Москвой, отмечается в файлах Пентагона.

На другой встрече в конце февраля с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным Зеленский «выразил озабоченность» тем, что у Украины нет ракет большой дальности, «способных достигать дислокации войск на [территории] России». Вместо этого украинский президент предложил атаковать беспилотниками местоположение российской армии в Ростове.

В середине февраля во время разговора с вице-премьером Юлией Свриденко глава Украины предлагал взорвать нефтепровод «Дружба», по которому нефть из России поступает в Европу, в частности, в Венгрию. Зеленский сказал, что следует уничтожить венгерскую промышленность, зависящую от российской нефти. При этом в документах американской разведки отмечается, что президент Украины «выражал гнев по отношению к Венгрии и, следовательно, мог делать преувеличенные, бессмысленные угрозы». Нефтепровод «Дружба» в Брянской области не раз подвергался атакам беспилотников.

Разведка США получила информацию о частных беседах Зеленского с высшим руководством Украины благодаря перехваченным цифровым сообщениям, отмечает газета.

Ранее телеканал CNN также сообщал со ссылкой на утекшие документы Пентагона, что США следили за украинским президентом.

В разговоре с WP Зеленский опроверг утверждения американской разведки о планировании захвата приграничных российских территорий, назвав их «фантазиями». При этом он добавил, что Украина имеет право использовать нетрадиционную тактику для защиты.

«Украина имеет полное право защищать себя, и мы это делаем. Украина никого не оккупировала, а наоборот», — сказал Зеленский. «Когда погибло так много людей, и были массовые захоронения, и наш народ подвергся пыткам, я уверен, что мы должны использовать любые уловки». (moscowtimes.ru)