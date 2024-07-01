Вооруженные силы Турции направили подкрепления в некоторые города в Сирии, расположенные непосредственно на границе, а также временно остановили работу погранпереходов. Об этом сообщила газета Dünya.

В турецких СМИ появилось видео как около десятка бронемашин армии Турции и полицейского спецназа пересекают границу. Они прошли через КПП «Чобанбей», который ведет к городу Аль-Раи в провинции Алеппо в Сирии. Газета сообщает, что временно, до дальнейшего уведомления, приостановлена работа погранпереходов на границе с Сирией.

По данным издания, такие меры связаны насилием в населенных пунктах в приграничных сирийских регионах, которые находятся под контролем ВС Турции. Ранее в селе Маре в провинции Алеппо якобы были предприняты нападения на турецкие грузовики. В других населенных пунктах, как сообщается, напали на отделения почты Турции, сорвали турецкие флаги со зданий. Местные силы безопасности попытались обуздать нападавших, но столкнулись с ответными агрессивными действиями.

В самой Турции возросла напряженность вокруг сирийских беженцев. Ранее турецкая полиция задержала 67 человек после беспорядков в городе Кайсери, где местные жители устроили погромы после взятия под стражу гражданина Сирии за насилие над ребенком. Как сообщил глава МВД Али Ерликая, «некоторые граждане, действуя незаконно, нанесли ущерб домам, рабочим местам и автомашинам, которые принадлежат гражданам сирийской национальности».

Погромы в Кайсери вызвали широкий резонанс в Турции. МВД выявило более 60 аккаунтов в соцсетях, распространявших провокационные данные в связи с событиями в Кайсери. Против их владельцев заведены уголовные дела. Администрация президента Турции в связи с этим заявила, что некоторые антитурецкие элементы ведут кампанию, чтобы раскачать ситуацию в стране и устроить «провокации, направленные на нарушение общественного порядка». Она призвала население не доверять дезинформации и следить за официальными заявлениями.(ТАСС)