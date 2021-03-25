Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины, предусматривающую членство страны в НАТО, прекращение «временной оккупации» Россией Крыма, а также готовность государства к сдерживанию агрессии, передает РИА «Новости».

Цель стратегии заключается в обеспечении реализации государственной политики в сфере обороны и определении путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере. При этом документ не предусматривает достижения военного паритета с Россией.

«Реализация стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО», — говорится в документе.