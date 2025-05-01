Президент Владимир Зеленский подписал указы о решениях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины относительно применения санкций против 76 физических и 81 юридического лица. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы Украинского государства в четверг, 1 мая.

Так, в приложении к указу №267/2025 указано девять физических лиц: двое граждан РФ и семеро — Украины. Среди них бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, российская пропагандистка Анастасия Кашеварова, блогер Мирослав Олешко, политолог Константин Бондаренко.

Санкции предусматривают лишение государственных наград и других форм награждения, блокирование активов, прекращение торговых операций и транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Также речь идет о предотвращении вывода капиталов за пределы страны, запрете распространения медиа и других экономических и финансовых мер. Срок применения этих санкций по одним пунктам определяется как «бессрочно», а по другим — на десять лет.

Санкции введены против шести физических и 36 юридических лиц, среди них политик и бизнесмен Алексей Азаров и главный исполнительный директор Росатома Алексей Лихачёв.