Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом он сообщил в Твиттере.

«В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцом и созвал СНБО», — говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, главари незаконных вооруженных образований на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей (так называемых «ДНР» и «ЛНР») Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента России Владимира Путина признать независимость псевдореспублик.

Сегодня Путин заявил, что собрал внеочередное заседание Совбеза РФ для обсуждения ситуации на востоке Украины.