В понедельник, 15 августа, президент Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.

Во время заседания обсудили целый ряд актуальных вопросов безопасности, в частности текущую военно-стратегическую обстановку, усиления защиты государства в информационном пространстве, а также состояние выполнения приказов главы государства, которые были принятии на предыдущих заседаниях Ставки.

Данилов также добавил, что президент заслушал доклад о состоянии выполнения решения СНБО «О неотложных мерах по киберобороне государства». По всем рассмотренным вопросам повестки дня приняты соответствующие решения. (униан)