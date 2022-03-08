Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News, что в вопросе требований РФ по Донбассу и Крыму возможен компромисс. Текст интервью опубликован на сайте Офиса президента.

«Для меня важно, как будут жить там люди, желающие быть в составе Украины. Мне интересно, что думают видящие себя гражданами Российской Федерации. Однако мы должны обсуждать этот вопрос. Так же, как компромиссы в вопросе Крыма. Мы не можем признать, что Крым – это территория России. Думаю, РФ будет сложно признать, что это территория Украины. Думаю, мы достаточно умны, чтобы решение этих двух вопросов не вызвало каких-либо революций внутри обществ, чтобы этим решением были удовлетворены люди: и те, кто живет на тех территориях, и те, кто живет в Украине», – сказал Зеленский.

Но чтобы решить все эти вопросы, президенту России Владимиру Путину необходимо начать вести прямой диалог, отметил украинский президент.

«Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматуму. Но мы можем дискутировать с Россией по поводу будущего Крыма и Донбасса», – добавил президент. (gordonua.com)