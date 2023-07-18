Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война в конце концов закончится дипломатией. Но он подчеркнул, что не готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в интервью африканским СМИ.
Президент напомнил, что Россия все время заявляет о якобы готовности к переговорам. При этом оккупационные войска захватывают Запорожскую АЭС и атакуют энергетическую инфраструктуру Украины.
«Нас отключили зимой от света. Блэкаута на этом континенте не было за 100 лет. Последний блекаут был при Гитлере. Он (Путин — ред.) делает то же, что Гитлер. Пути захвата Украины были те же, что и у фашистской Германии. Он сделал все то же, только Киев не взял», — добавил глава государства.
Зеленский отметил африканским СМИ, что, деоккупируя украинские города и села, там находят массовые захоронения замученных украинцев. После этого стран, которые хотели бы склонить Украину к переговорам с РФ, становится все меньше и меньше.
«Потому что все меньше и меньше людей верили в то, что он (Путин, — ред.) президент, а все больше осознавали, что он просто садист. Сейчас зерновая инициатива. Где в этом коридоре войско? Там зерно. Оно едет в Украину? Нет. От этого зависит, будет ли голод в ваших государствах? Да. Зачем он блокирует? Он фашист», — заявил Зеленский.