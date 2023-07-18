Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война в конце концов закончится дипломатией. Но он подчеркнул, что не готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Все были готовы воспринимать, что окончание войны должно быть при уважении нашего суверенитета, но все равно в формате дипломатии. А тогда мы зашли в Бучу и нашли массовые захоронения. Кто готов говорить с этим маньяком? Тогда мы сказали, придет время и война все равно закончится дипломатично, но с этим человеком говорить (не будем — ред.), извините, но у него руки по локоть в крови, ему все равно», – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Россия все время заявляет о якобы готовности к переговорам. При этом оккупационные войска захватывают Запорожскую АЭС и атакуют энергетическую инфраструктуру Украины.

«Нас отключили зимой от света. Блэкаута на этом континенте не было за 100 лет. Последний блекаут был при Гитлере. Он (Путин — ред.) делает то же, что Гитлер. Пути захвата Украины были те же, что и у фашистской Германии. Он сделал все то же, только Киев не взял», — добавил глава государства.

Зеленский отметил африканским СМИ, что, деоккупируя украинские города и села, там находят массовые захоронения замученных украинцев. После этого стран, которые хотели бы склонить Украину к переговорам с РФ, становится все меньше и меньше.

«Потому что все меньше и меньше людей верили в то, что он (Путин, — ред.) президент, а все больше осознавали, что он просто садист. Сейчас зерновая инициатива. Где в этом коридоре войско? Там зерно. Оно едет в Украину? Нет. От этого зависит, будет ли голод в ваших государствах? Да. Зачем он блокирует? Он фашист», — заявил Зеленский.