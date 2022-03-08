Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер РФ Владимир Путин находится в информационном пузыре.

Как сообщает УНИАН, об этом он заявил в интервью ABC News.

По словам Зеленского, Путин может закончить войну, которую развязал в Украине.

«Путин находится в информационном пузыре, он может сам закончить войну, которую начал», — заявил президент Украины.

Зеленский также добавил, что народ, который его избрал, не готов к капитуляции и ультиматумов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет настаивать на переговорах с Россией, пока не будет найден способ сказать украинцам, как мы придем к миру.